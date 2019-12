60°Anniversario di matrimonio di Antonino Buonocore e Pia Fusco a Positano

Positano, Costiera amalfitana . L’amore non ha confini ed è una dimensione senza tempo. Così viene da dire quando un amore dura da una vita e così lo è stato per Antonino Buonocore e Pia Fusco di Montepertuso che hanno festeggiato oggi 13 dicembre il 60 anniversario del loro matrimonio nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie . Accolti dal calore dei figli, delle nuore,dei generi, dei nipoti e anche dei pronipoti, hanno pronunciato il loro sì dinanzi a Dio e auguriamo loro ancora tanti anni di matrimonio affinché il loro amore sano e genuino sia da esempio per le generazioni future