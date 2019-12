4° Torneo dei Rioni, Positano. Vittoria della squadra dei Mulini, intervista esclusiva Positanonews

Positano. E’ terminato questa sera, con la vittoria della squadra dei Mulini, il 4° Torneo dei Rioni. E’ stato un evento di grande successo, con un’organizzazione impeccabile, elogiata dagli stessi partecipanti, che sottolineano la piacevolezza del momento, occasione perfetta per passare del tempo in compagnia. Abbiamo seguito con attenzione questo torneo, nel quale non sono mancati momenti emozionanti. I nostri ringraziamenti all’avvocato Luigi Alfano, che ha collaborato con noi fisicamente.

Di seguito, il video in cui abbiamo intervistato i vincitori in esclusiva.