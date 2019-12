Vince la Juve Stabia e vola verso il centroclassifica.

Castellammare di Stabia. Ultima gara dell’anno per le compagini di serie B. Pubblico delle grandi occasioni o quasi, per questo scontro diretto per la lotta alla permanenza in serie cadetta: al Menti, infatti, si contano oltre 5000 presenze, compresi i 763 tifosi ospiti. Partita che vede contro due rivali storiche e mette faccia a faccia l’allievo Caserta con il maestro Piero Braglia, grande ex della gara; Caserta e Braglia, infatti, sono i 2 storici allenatori delle 2 promozioni in serie B delle Vespe. In campo, il primo schiera un 4312 offensivo con Forte e Canotto in attacco e con Bifulco a fungere da trequartista, mentre il secondo è molto guardingo e si propone con un 5311 difensivo con Riviere unica punta. La partita è molto tattica e le squadre sono accorte a non subire le sortite offensive degli avversari: nel primo tempo, in effetti, sono solo 2 le occasioni da rete degne di nota, entrambe per la Juve Stabia che, prima con Forte su punizione dai 25 metri e poi con Addae sempre su punizione, fanno rabbrividire i “Lupi” i quali, peró, rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0, pur non avendo mai tirato in porta . Nel secondo tempo la partita sembra accendersi ma l’agonismo e la voglia delle 2 squadre di non perdere, bloccano la partita a centrocampo, fino a quando mister Caserta non decide di passare al 433 super offensivo con in campo nello stesso momento Rossi, Cissé e Forte; a questo punto Braglia corre ai ripari sostituendo Baez seconda punta con Greco centrocampista di contenimento. La Juve Stabia ci prova fino alla fine e al 90’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova il fischio di Aureliano di Bologna che, grazie alla collaborazione con l’assistente Pagnotta, punisce un netto fallo di mano di Capela e indica il dischetto . Dagli 11 metri si presenta ancora una volta lo “Squalo” Forte che con un tiro potente al centro della porta, insacca la rete per l’1-0 della Juve Stabia . La partita dura altri 7 minuti e proprio all’ultimo secondo il pallone attraversa la linea di porta e Idda liscia clamorosamente il tap-in del pareggio. Finisce dunque la partita con un boato del Menti e la festa dei sostenitori giallo blu che salutano la squadra prima della sosta . Quarto risultato utile della squadra di casa che riesce finalmente a mettere entrambe i piedi fuori dalla zona play out!