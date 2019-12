Capri. Le star del cinema e dello spettacolo alla Taverna Anema e Core

Anema e Core, Taverna di Capri più amata dai VIP, ieri sera è stata tappa obbligata per gli special guest del Capri Hollywood, grandi nomi del cinema e dello spettacolo che affollano l’isola soprattutto in questi giorni di festa. Primo tra tutti Nick Vallelonga, autore e produttore di Green Book, vincitore di due oscar lo scorso anno, che , microfono alla mano, si è dilettato ad intonare insieme a Gianluigi Lembo e alla band alcune storiche hit di successo. Anema e Core & Capri Hollywood, un binomio vincente, fatto di contaminazioni artistiche, musica e spettacolo.

La band della Taverna più paparazzata d’Italia si esibisce fino al 30 dicembre anche in pre-serata alle premiazioni della kermesse cinematografica presso il Cinema Internazionale di Capri e domani sera, eccezionalmente, alle 19.30 sul palco della Piazzetta di Capri, con Guido e Gianluigi Lembo.

Di seguito, tutte le foto della serata.