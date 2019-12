Massa Lubrense. Il tradizionale appuntamento natalizio con la Marcialonga si è da poco concluso con un grande successo! Circa 3000 partecipanti alle ore 14 sono partiti da Piazza Vescovado con zaino in spalla e pettorina numerata: gruppi di amici, famiglie con bambini e/o cani si sono cimentati in una lunga passeggiata che ha previsto soste per foto e ristori per mangiare. Alla prima tappa c’è stato l’immancabile panino con salsiccia mentre, alla seconda, la scelta ardua tra diversi dolci: dai roccocò, alle fette di panettone, alle zeppole e tante altre leccornie natalizie che hanno deliziato grandi e piccini. La marcia è terminata sempre in Piazza Vescovado, dove c’è stata la distribuzione di brioches con la nutella, cioccolata calda e tè, prima di procedere con l’estrazione dei primi 100 numeri a cui consegnare i premi messi in palio dai commercianti della zona! Un grande successo dovuto alla fantastica organizzazione dell’intera comunità Parrocchiale, al desiderio di divertimento dei partecipanti e al sole che è stato presente durante tutto il pomeriggio!