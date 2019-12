Siamo giunti al tanto atteso giorno del 15° slalom Sorrento – Sant’Agata, la gara automobilistica rinviata due volte il mese scorso a causa di avverse condizioni meteo, è pronta a portare tanta grinta e adrenalina in tutti gli appassionati di motori. La gara, inoltre, vale per la Coppa Aci terza zona, per il Memorial Giovanni Persico e il Trofeo Franco Mastellone.

Organizzata da “Rombo Team”, con il patrocinio dell’ACI partenopeo, la corsa si disputerà sullo spettacolare e impegnativo percorso costituito dal “Nastro Verde” con partenza dal bivio di Priora all’incrocio con il Nastro Azzurro, alle porte del centro cittadino del borgo di Massa Lubrense.

Intervistato anche il grande pilota Nino Lucibello, che con la Scuderia Vesuvio continua incessantemente a portare a casa successi sempre più prestigiosi. Dopo gli ultimi risultati più che positivi della vittoria del Trofeo Natale Nappi ed il podio all’Avon Super Master 2019, Lucibello è uno dei favoriti ad intascare un altro ottimo posizionamento anche in questa gara.

I piloti a bordo delle proprie vetture sono partiti alle ore 10:00 dalla SS. 145 “Nastro Verde” e sono attesi alle ore 17:00 circa al Grand Hotel “Due Golfi” a Sant’Agata.

Da Positanonews un particolare in bocca al lupo a tutti i piloti, in particolare a Nino Lucibello.

Foto e video: Sara Ciocio e Lucio Esposito