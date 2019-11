XIX PREMIO NAZIONALE DI POESIA “SALVATORE CERINO”

Riceviamo e pubblichiamo

E’ giunto alla XIX edizione il Premio Nazionale di Poesia “Salvatore Cerino”, che vanta il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Napoli. Già patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica anno 2009 e 2013.

Quest’anno si può scegliere di partecipare con una o due poesie a tema libero o, a scelta, ispirate all’ambiente. Si può concorrere con opere in lingua napoletana o in lingua italiana. I versi non devono superare i 35 versi. E’ aperta la partecipazione anche ai giovani frequentatori di scuola media inferiore e superiore. Le poesie degli alunni, vanno corredate di certificato di iscrizione e frequenza ad un istituto di scuola superiore. Il premio non ha scopo di lucro, tuttavia, per la sezione seniores, è richiesta una quota di €10, per ciascuna poesia, a parziale contributo per spese organizzative.

Le poesie vanno spedite in 7 copie di cui una completa di firma, dati anagrafici, e-mail.

La poesia completa di dati, unitamente alla fotocopia di versamento, va inserita in busta chiusa senza segni esterni di riconoscimento, e spedita insieme alle 6 rimanenti copie.. (se si preferisce, a mezzo posta prioritaria, ma non raccomandata).

Il termine di presentazione per gli elaborati, è il 31 gennaio 2020.

La premiazione, avverrà il 9 maggio 2020 alle ore 19 – nella Chiesa

S. Maria del Parto a Mergellina. Sono invitati tutti i partecipanti, a prescindere dalla loro classificazione, gli amici e gli amanti della poesia e dell’Arte in genere.

Per info: www.salottocerino.it – info@salottocerino.it – assuntacerino@alice.it

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews