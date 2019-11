Violenza sulle Donne, evento del Marone a Sorrento “NON TACETE!”

“NON TACETE!”

Il Liceo “ Publio Virgilio Marone” di Meta, guidato dalla Dirigente Scolastica, Prof Immacolata Arpino, ancora una volta, in prima linea con una serie di attività, a scuola e sul territorio per testimoniare la difesa dei diritti umani contro qualsiasi forma di violenza.

Domani, 25 Novembre, a Sorrento, presso “ Villa Fiorentino” alle ore 10,00, alla presenza delle istituzioni, del Sindaco di Sorrento, Avv Giuseppe Cuomo, dell’ Assessore alle Pari Opportunità , Avv Rachele Palomba, del Presidente della “Fondazione Sorrento”, Avv Gaetano Milano, sarà inaugurato il murale “Non Tacete ! ”, opera realizzata da alcune alunne dell’ Istituto metese.

“Non Tacete ! ”è un No forte e chiaro alla violenza contro le donne, espresso da un gruppo di ragazze, guidate dalla loro docente, Prof Carmela Sicignano, responsabile del Progetto di cittadinanza e costituzione: “Le Radici del Futuro” da anni, concretamente impegnata in percorsi di formazione dei nostri giovani, cittadini del futuro.

Un No che deve essere condiviso sempre più in una società in cui spesso la violenza si manifesta anche tra uomo e donna, come frutto di un’incapacità di amare, soffocata nell’egoismo, nel possesso che arriva persino al femminicidio.

“Non Tacete !” è, pertanto, un richiamo a riflettere, a partire dal 25 novembre 1960, giorno in cui, nella Repubblica Dominicana, le attiviste politiche: Minerva, Patria e Maria Teresa Mirabal, dopo aver fatto visita ai loro mariti, in carcere come prigionieri di Stato, sulla strada del ritorno, furono picchiate, torturate, violentate, uccise, da agenti del servizio segreto militare, i quali simularono, poi, un incidente, facendo precipitare la loro auto da un dirupo.

Dopo la loro morte, il popolo insorse e finì il regime dittatoriale di Rafael Leonidas Trujillo, che era al potere da oltre trent’ anni.

Nel 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha sancito il 25 novembre come giornata internazionale per dire NO alla violenza sulle donne a memoria della tragedia.

Il messaggio che intendono dare giovani donne, insieme alla loro insegnante, raccolto dal Comune di Sorrento, dall’Assessore alle Pari Opportunità, dalla “Fondazione Sorrento”, è un monito a non dimenticare le tante donne che sono state strappate alla vita da chi non le amava veramente, affinché non si taccia mai di fronte a qualsiasi forma di violenza.