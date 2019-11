Viola Ardone alla Mondadori di Piano di Sorrento con gli studenti del Salvemini per \"Il treno dei bambini\"

Oggi, 28 novembre, c’è stata alla Mondadori di Piano di Sorrento la presentazione del nuovo libro di Viola Ardone: “Il treno dei bambini”. Ad animare l’evento c’erano i ragazzi del Liceo Salvemini che hanno preparato un piccolo spettacolo musicale, una drammatizzazione di alcuni passi del romanzo e un rinfresco finale. Il libro è una realistica finestra sulla Napoli del secondo dopoguerra e racconta la storia di un bambino, Amerigo, che come tanti altri lascerà la sua città e la sua famiglia in ricerca di un futuro nel centro Italia. L’incontro con una nuova realtà diametralmente opposta alla sua sarà una grande opportunità di crescita.

Una descrizione accurata della Napoli distrutta e impoverita dal secondo conflitto mondiale e una storia di accoglienza e solidarietà che quasi nessuno sembra ricordare più, una Napoli che ci ricorda le grandi pellicole di Rossellini e di Eduardo De Filippo.

Il “Treno della felicità” fu un progetto nato alla fine del 1946 dall’idea del “Comitato per la salvezza dei bambini di Napoli” (un gruppo di intellettuali con a capo Gaetano Macchiaroli), appoggiato dal Partito Comunista Italiano insieme all’Unione donne italiane. L’idea era di mandare i bambini delle frange più povere napoletane e farli ospitare da famiglie del centro-nord italiano, dove le condizioni sociali e sanitarie erano sicuramente più umane.

Un libro importante che in questo periodo storico, dove “Aiutiamoli a casa loro” è la voce imperante, è di un’importanza fondamentale, insegnandoci come la sensibiltà e l’empatia siano le fondamenta del vivere civile.