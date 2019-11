Vinyl Maniacs oggi a Napoli

Napoli – Oggi, 3 novembre 2019, l’appuntamento è da non perdere per gli amanti della musica vintage a “Casa della Musica c/o Palapartenope” via Barbagallo 115, dalle ore 10 alle ore 21:00 è in programma la Fiera del disco e del cd “Vinyl Maniacs”. DiscoDays promette 40 espositori selezionati da tutta Italia e 80mila album di tutti i generi musicali. Durante la giornata dj set Playground, progetto nato negli anni ’90 con l’intento di divulgare il revival del vinile: ci saranno il fondatore Giovanni Sanguinetti e il team del Deejay Luca Chinzer, Marco Molea ed Alessandro Adabbo.

info www.discodays.it

a cura di Luigi De Rosa