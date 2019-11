Vincenzo De Luca replica alle dichiarazioni di Salvini a Sorrento: “non sa veramente niente della Campania” – VIDEO

“Salvini non sa veramente niente della Campania”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, replica a tono le dichiarazioni fatte giovedì a Sorrento da Matteo Salvini, nel corso dell’incontro al Circolo dei Forestieri con il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo e il sindaco di Positano, Michele De Lucia, suggellando l’ingresso della Lega.

“Salvini in Campania: per dire che? Propaganda. Scemenze. Ogni tanto per screditarmi, cerca di accomunarmi con altri esponenti istituzionali con i quali io non ho niente da spartire – dice il governatore, parlando dell’accostamento a De Magistris e Di Maio, fatto dal senatore leghista – Per dirla, in maniera sintetica ma efficace, a Salvini, che questa Regione non la conosce proprio: la Campania prima del 2015 era riassumibile in una sola parola, il nulla. Vorrei sfidare chiunque, Salvini compreso, a ricordare e dire una sola cosa fatta in quegli anni. Non esiste.”

De Luca infatti sfida Salvini sul campo dell’efficienza: “la Campania paga i creditori a 38 giorni, mentre la Lombardia solo 60”, e ricorda al leader leghista “tu ti presenti in Campania, avendo fatto la battaglia per ridurre i fondi sanitari campani all’ultimo posto, perché la Campania prende di meno, anche per finanziare regioni come Emilia, Lombardia e Veneto”. Il governatore poi presenta l’operato sotto la sua gestione, dal risanamento di 2,3 miliardi di euro di buco di bilancio al Piano del Lavoro, dal risanamento della sanità a quello dell’Eav, dalle Universiadi al sostegno degli studenti.

Non è mancato quindi l’invito del Presidente De Luca ad un confronto: “Anche Salvini è un altro che va scappando come il professor Luigi Di Maio che ho già invitato tre anni e mezzo fa a un dibattito pubblico: invano.

Ovviamente io sono sempre disponibile al dibattito, con chiunque, per parlare dei fatti. Purtroppo, invece, oggi abbiamo gente che parla solo per sentito dire. Colgo l’occasione per invitarlo nuovamente a un dibattito pubblico.

Allora, caro Salvini, quando lo vogliamo fare questo bel dibattito? Vengo a Milano, vengo al Papeete. Vengo dove vuoi tu. Purché parliamo di questioni concrete.”

Riguardo al movimento delle sardine, De Luca lo definisce una risposta della piazza alla politica-politicante e “una grande risposta civile alle esagerazioni e al populismo di Salvini, al suo linguaggio aggressivo, alla tensione continua che alimenta, ad una presenza asfissiante sui media”. Poi si esprime anche sui futuri scenari politici del centrodestra, in vista delle prossime elezioni regionali. “Ha detto Matteo Salvini che vuole dare la Campania a Forza Italia per tenersi lui Napoli: come se stesse distribuendo sfogliatelle. Ovviamente Salvini vuole dare a Forza Italia la Campania perché sa già che alla Regione perderà. Ma quello che lui non sa è che perderà anche al Comune di Napoli. Ogni volta che Salvini viene in Campania, la quantità di fesserie che racconta è sconvolgente. Viene e parla a capocchia.”