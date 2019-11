Vigile di Sorrento salva anziano a Napoli

Il Maresciallo Pollio, vigile di Sorrento si è reso protagonista in un gesto di grande altruismo e solidarietà nel soccorrere un anziano caduto nel suo appartamento a Napoli. Il Marescaillo si trovava in prefettura per i consueti adempimenti di ufficio, quando ha udito delle forti urla provenire dal palazzo che fronteggia l’ufficio in cui si trovava. Le grida di richiesta d’aiuto giungevano da un appartamento, in cui un uomo anziano, di 90 anni, è caduto e la donna al suo fianco chiedeva aiuto a squarciagola. Il vigile sorrentino è immediatamente intervenuto, grazie all’aiuto del portinaio del palazzo che lo ha aiutato ad accedere all’appartamento. “Appena ho visto qualcuno che cercava aiuto non ci ho pensato due volte ad intervenire” – queste le parole di Pollio, al quale va la più totale ammirazione anche da tutta la redazione di Positanonews, davvero uno splendido esempio per tutti i giovani che si sono prodigati per aiutare il prossimo.