Vietri sul Mare: vandali danneggiano Via Mazzini

Vandali a Vietri sul Mare: ignoti hanno provocato non pochi danni alla fioriere situate in via Mazzini. In città monta la polemica sull’accaduto

La notte tra il 10 e l’11 novembre ha portato pessime notizie per i commercianti in Via Mazzini, a Vietri sul Mare. Piante e fiorire, apposte davanti ai loro negozi, sono state sradicate dal suolo e rovesciate in strada. I vasi erano stati messi per evitare il parcheggio selvaggio. In quel punto c’è un restringimento della carreggiata e vige il divieto di sosta e fermata Si tratta forse dell’ennesimo atto vandalico. Il sospetto è su un gruppo di giovani che bazzicano in zona. Dopo l’ultimo raid, i commercianti sono tornati alla carica per il sistema di videosorveglianza. La richiesta non riguarda solo via Mazzini, dove sono state distrutte le fioriere, ma anche le altre vie comunali dove sono presenti in prevalenza attività commerciali, istituti bancari e l’ufficio postale. Le fiorire – va detto – sono state subito ripristinate dagli operai comunali dell’ufficio ambiente, su solerte sollecito dell’assessore Salvatore Pellegrino . È il secondo episodio vandalico che si verifica a Via Mazzini. Occorre dare subito una risposta ferma per evitare che simili azioni avvengano anche in altri luoghi della città, in particolare in corso Umberto dove sono stati installati dei vasi realizzati dai maestri ceramisti vietresi, che sono un “capitale” artistico da salvaguardare.

La Città di Salerno