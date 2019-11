Vietri sul mare. Stalking agli ausiliari del traffico

Vietri sul mare, Costiera amalfitana. Stalking agli ausiliari del traffico: rischia un anno e mezzo di reclusione l’ex presidente della Vietri Sviluppo Spa Gaetano Vicinanza, revocato dall’incarico nel 2013 dopo che i malumori dei dipendenti dovuti alla sua rigida gestione avevano creato una situazione esplosiva all’interno della municipalizzata. Questa la richiesta formalizzata dal pm. Dopo le arringhe dei legali di parte civile, gli avvocati Enrico Farano e Antonello Bassano, l’udienza è stata aggiornata per le discussioni della difesa rappresentata dall’avvocato Gaetano Pastore. Stalking e minacce ai danni di cinque ausiliari del traffico sono le accuse della Procura per l’ex presidente a processo davanti al giudice monocratico Tiziana Santoriello. I fatti tra il 2009 e il 2011 quando, secondo le accuse, Vicinanza abusando della propria posizione avrebbe molestato in modo continuativo i cinque dipendenti «soggiogandoli psicologicamente» ed ingenerando in loro un perdurante stato di ansia e di paura.