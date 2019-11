Vietri sul Mare. Consiglio Comunale ritira il punto su affidamento/convenzione dei servizi alla società in House “Vietri Sviluppo”

Vietri sul Mare. Oggi in Consiglio Comunale, facendo seguito alla richiesta del Gruppo di Minoranza nella conferenza dei capigruppo, si è preso atto dell’impossibilità di discutere il punto all’ordine del giorno relativo all’affidamento/convenzione dei servizi alla società in House “Vietri Sviluppo” così come evidenziato dalla minoranza in quanto la relativa documentazione specifica e propedeutica all’approvazione del contratto di affidamento dei servizi risultava manchevole. Constatiamo con piacere il voto all’unanimità da parte del Consiglio Comunale per il ritiro del punto all’OdG al fine di garantire una corretta e trasparente azione amministrativa a tutela dei cittadini, dei lavoratori e delle risorse pubbliche. Le richiesta della minoranza si sono, pertanto, rivelate giuste e fondate. Attendiamo fiduciosi il nuovo Consiglio Comunale per poter finalmente discutere e deliberare sulla base di una documentazione completa a garanzia della trasparenza e regolarità amministrativa.

(Antonella Scannapieco – Antonietta Raimondi – Alessio Serretiello – Maurizio Celenta)