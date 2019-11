Un’uggiosa mattinata a Marina di Vietri sul Mare, è stata movimentata da un bagno autunnale in topless, in cui delle turiste temerarie si sono tuffate in mare, in condizioni meteo tutt’altro che ideali per una nuotata. Le donne non sono passate inosservate, tant’è vero che delle foto sono state pubblicate sul gruppo Facebook “Io sono Vietri sul Mare”. Sono numeri da giocare al Lotto per i vietresi, ed è così che gli utenti si sono scatenati nel dare la caccia alla combinazione fortunata per sbancare al popolare gioco. Qualcuno consiglia di giocare simpaticamente la cinquina 1, 3, 21, 22 e 23, mentre c’è stato un altro utente che ha fornito la terna 38, 79 e 81. Le immagini del bagno in topless, oltre a scatenare un misto di ilarità e divertimento nei commenti, ha fatto scattare la corsa al Lotto nella Città delle Ceramiche e in Costiera Amalfitana.