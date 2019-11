Vietri: le mareggiate restituiscono i rifiuti all’uomo. Il mare tempestoso ha riportato a riva quintali di rifiuti che tanti incivili e delinquenti hanno smaltito a mare. Sedie di plastica, risulta di demolizioni, perfino carcasse di animali: tutto rigurgitato dal mare. Uno “schiaffo” della natura. Lo sconcerto è stato tale che alcuni volontari hanno iniziato a pulire la spiaggia per ridare dignità ad una delle spiagge più rinomate della Divina. Persino un coniglio, forse morto e buttato in acqua, o annegato per la furia delle onde, è stato ritrovato tra i rifiuti. E il Collettivo apolitico “Sos Vietri Pulita” ha organizzato “Le domeniche dell’ambiente”. Vere e proprie azioni di volontariato ecologico e di sensibilizzazione ambientalistica che riguarderanno la pulizia del litorale a Marina di Vietri sul Mare. Quattro gli appuntamenti in programma tra i mesi di dicembre e di gennaio. Il primo appuntamento è per il primo dicembre; segue quello del 15 dicembre e poi quelli del 5 e del 19 gennaio. I volontari hanno deciso di investire il Comune di Vietri per ritirare e conferire in modo corretto i rifiuti che saranno prelevati sulla spiaggia. «Sposiamo la causa ambientale», dichiara l’assessore Salvatore Pellegrino.