Vico Equense / Sorrento . Giosuè Maresca, dopo il “cappello” dell’Espresso incontra Gennarino Esposito per una breve esperienza culinaria. Giosuè Maresca è il primo chef della Lanterna, ristorante storico del centro antico di Sorrento di Sergio Tofani che lo gestisce col figlio Alfredo. Maresca, chef di una grande famiglia di Vico Equense che porta avanti una grande tradizione ( il cugino omonimo è stato uno dei più grandi chef della Campania e maestro di Cannavacciuolo, ndr ) lo abbiamo incontrato in varie esperienze fra cui a Positano da Vincenzo. La sua è una cucina legata alle tradizioni, semplice, buona e onesta, con prodotti sani e genuini. Una persona modesta e schiva, dal dna di gran lavoratore. A lui un caloroso abbraccio e un in bocca al lupo. Nella foto insieme ad un altro bravissimo chef Giuseppe Di Martino