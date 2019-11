Qui Vico Equense, si lavora in vista dei prossimi impegni. L’infermeria…

Si lavora sodo agli ordini di Giovanni Ferraro a Massaquano, dove domani andrà in scena la consueta amichevole infrasettimanale contro la Juniores. Si guarda alla dura trasferta di domenica in casa della Polisportiva Santa Maria, match in prospettiva del quale si spera di recuperare Munao, Varriale e Gargiulo.

Ai box, invece, Carnicelli e Imperato, quest’ultimo uscito anzitempo nel match della Juniores contro il Pomigliano.

Proprio l’allenatore della prima squadra giovanile del Vico, Massimo Vollono, è uno dei collaboratori di Ferraro, dedito al lavoro sul campo ed alla cura di alcune situazioni tattiche.

La parte atletica, dopo le dimissioni del preparatore Andrea Franza per ragioni personali, è affidata da qualche settimana al preparatore atletico Franco Esposito, che sta provando a mettere benzina verde nel motore della squadra.

Ai portieri ci pensa invece Donato Vespe, che già lo scorso anno ha curato i numeri uno del Vico ed ora sta lavorando per migliorare ulteriormente le prestazioni di Munao, Di Leva e Savarese.

Del recupero degli infortunati è incaricato Alessandro Caccioppoli, già preziosissimo nella passata stagione e “idolo” dello spogliatoio azzurro-nero, che finalmente va riempiendosi mentre si sta svuotando l’infermeria.