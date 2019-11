Vico Equense, persone investite dal furgoncino: si pensa a guasto del freno a mano

Si sta indagando a fondo per capire la dinamica dell’incidente che ha visto protagonisti sabato mattina un uomo e una donna e un furgoncino a Vico Equense.

Il furgoncino, tipo porter, era carico di balle di fieno le quali dovevano essere scaricate in una azienda zootecnica in via Raffeale Bosco. Improvvisamente, il mezzo ha cominciato a muoversi (la strada è in pendenza) e ha difatti travolto un uomo di 46 anni, originario di Massa Lubrense, ed una donna di 71 anni di Vico Equense. Per il primo pare si parli di lesioni, mentre la donna ha avuto la peggio: si parla di diverse fratture (otto costole rotte, clavicola rotta, bacino fratturato), lesioni (in particolare al fegato) e volto tumefatto.

Immediatamente è stato allertato il 118 che è intervenuto con due ambulanze. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vico Equense che hanno preso subito le prime informazioni. Il 46enne è stato portato all’ospedale Cardarelli di Napoli, mentre la donna è stata portata al San Leonardo, a Castellammare di Stabia. Ora quest’ultima si trova in coma farmacologico.

Come detto, si sta indagando per capire cosa sia potuto accadere: pare che la prima ipotesi sondata sia quella di un malfunzionamento del freno a mano, ma restano da comprendere eventuali colpe dell’autista del porter. Intanto la procura di Torre Annunziata ha già cominciato le indagini. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e verrà esaminato da un perito.