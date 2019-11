Vico Equense . Ospedale De Luca / Rossano , non basta un decreto della Regione Campania per farlo. Era il 1974

Già allora l’Ospedale viveva seri problemi strutturali, posti letto e i medici pagati a gettoni o alcuni operatori senza merito. Però basta fare tanti nomi per garantire la stabilità di un ottimo ospedale, che negli anni è stato un fiore all’occhiello della cittadina: il dott. Emmanuel Scaramellino, il dott. Giuseppe Scaramellino e il dott. Bruno Antonelli, già sindaco di Meta. Un ospedale a Vico Equense nacque nel lontano 1863, come da testamento olografo di Serafina De Luca e del Sig. Luigi Rossano che nel 1873 nel suo testamento cosi dice: “voglio che in tale istituzione di Beneficenza non possa alcuna Autorità sia governativa, sia municipale prendervi parte dovendosi solo il Parroco pro tempore di S.Ciro incaricare anche dell’Amministrazione e del buon andamento dell’ ospedale”. Evidentemente, oggi si staranno rivoltando nelle tombe innanzi alle ripetute e continue notizie della fine ingloriosa del nostro ospedale. Oggi grazie all’incapacità della classe politica attuale, la nostra città assiste in silenzio alla scomparsa di un Ospedale che era il fiore all’occhiello per tutta la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana e l’area Stabiese.

Ora si parla di ospedale unico della Penisola Sorrentina a Sant’Agnello, al posto di quelli di Sorrento e Vico Equense, De Luca parla di grandi progetti, quando , a pochi mesi dal voto, da Napoli non riesco a risolvere il quotidiano e la mancanza di infermieri e personale medico. Staremo a vedere..

Foto dall’archivio di Giuseppe Maffucci