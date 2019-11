Vico Equense. Nella frazione di Fornacelle casa allagata a seguito di lavori comunali lasciati incompiuti

Vico Equense. Lo scorso mese di aprile il comune ha eseguito dei lavori in Via Fornacelle per il passaggio di cavi elettrici. Dopo poche settimane dall’inizio, i lavori sono stati interrotti per cause sconosciute e la strada è stata lasciata in condizioni pietose. Inoltre, poiché alcuni lavori sono stati iniziati vicino alle abitazioni, hanno causato dei veri e propri disastri agli abitanti delle stesse. Proprio ieri, infatti, a seguito delle intense piogge, una di queste proprietà si è letteralmente allagata costringendo i proprietari a lasciare l’abitazione chiedendo ospitalità ad amici o parenti, con tutti i disagi che ne conseguono. Questa mattina sono intervenuti i Vigili Urbani per verificare lo stato dei luoghi, ma il problema va risolto tempestivamente anche in considerazione delle prossime allerte meteo previste.