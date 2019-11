Vico Equense, mozione di sfiducia al sindaco Buonocore. Maggioranza arriva dopo un’ora. Cresce l’attesa per il Consiglio Comunale a Vico Equense che potrebbe realmente far cambiare le carte in tavola. Quest’oggi, infatti, si voterà per la mozione di sfiducia al sindaco Andrea Buonocore.

Lo scorso 25 ottobre saltò la seduta del consiglio comunale, con l’abbandono dell’aula da parte del primo cittadino e la sua maggioranza. “Prendo atto – dichiarò Buonocore – che è stata presentata una mozione di sfiducia sul mio operato. Per tale motivo ho chiesto al Presidente di integrare l’ordine del giorno, ma mi è stato risposto che mancherebbero motivi tecnico-politici per discutere dell’argomento. Trattare oggi – ha continuato il primo cittadino – argomenti importanti, quando su di me pende una mozione di sfiducia, per me non ha senso”.

Ecco il volantino che sta girando per la città.

