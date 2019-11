Vico Equense. La Tradizione di Seiano. Il Tempio del buon gusto che si rinnova e migliora sempre nel solco della genuinità, qualità ed eccellenza e così che portano avanti il locale Salvatore De Gennaro con le figlie Maria Luisa e Giovanna. Questo “Tempio” lo trovate lungo la strada provinciale che da Castellammare di Stabia, uscita della Autostrada A3 Napoli – Salerno, porta a Sorrento. La sosta conviene per un acquisto o uno spuntino. Qui trovi formaggi d’eccellenza, salumi e carni di qualità, lo straordinario forno di Paolo Parisi con le braci multiple naturali e un elenco interminabili di vini . Con Gennaro e Annamaria aiutati dai tre figli questa salumeria / formaggeria è diventata anche un ottimo punto di ristoro confortevole Qui potrete trovare una vasta scelta di prodotti tutti di qualità. E non a caso molti chef stellati si servono presso “La Tradizione”. Vi invitiamo caldamente a visitarlo ed a gustare alcuni dei loro prodotti e siamo sicuri che non potrete fare a meno di tornarci. Noi di Positanonews abbiamo avuto modo di sperimentare personalmente , nell’ultima visita, mercoledì sera, abbiamo provato formaggi eccezionali e salsiccie di cinghiale nero eccezionali, oltre ad una serie di assaggi, il Gran Fritto buonissimo e gustoso, un raviolo fritto ripieno di ricotta, crocché/panzarotto di patate, timballino di riso e polpetta napoletana. e Il Gran Tagliere Fiordilatte dei Monti Lattari, imperdibile Provolone del Monaco, pecorino e caprino come latticini e formaggi da accompagnare con mostarda fatta in casa , sarebbe interminabile descrivere tutti i prodotti di questo “percorso” nella “tradizione”, un viaggio fra sapori e saperi dei territorio dalla terra alla marina, dai Monti Lattari al mare di Punta Campanella, qui si respira aria di semplicità e di antiche rimembranze . Sopratutto qui non vai a mangiare , ma a vivere un’esperienza..

La Tradizione a Vico Equense

Via R. Bosco, 969

80069 Vico Equense, Napoli

tel 081. 8028437 – fax 081. 8029791

info@latradizione.com

www.latradizione.com