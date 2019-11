Vico Equense. La gratitudine di mamma Lucia per l’ospedale De Luca e Rossano

Quotidianamente circolano vicende spiacevoli in ambito sanitario e ospedaliero ma non è questo il caso di Lucia, la mamma del piccolo Gennaro assistito dal reparto di pediatria dell’Ospedale di Vico Equense. Riceviamo e pubblichiamo la storia di mamma Lucia, che coglie l’occasione per ringraziare il reparto ospedaliero in questione.

Tanto Cuore nel reparto di Pediatria dell’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense!

Qualche giorno fa ho letto un piacevole articolo sull’ospedale di Sorrento, che raccontava di un’esperienza personale.

E’ veramente bello condividere anche le vicende positive, e non solo quelle negative.

Per questo ho chiesto alla redazione di Positano News di poter testimoniare anche io un episodio di grande magnificenza, che io stesso ho vissuto nel reparto di pediatria dell’ospedale di Vico Equense.

Di notte siamo arrivati al Pronto Soccorso con mio figlio, di appena 40 giorni, perché aveva crisi di apnea e cianosi, dovuti alla pertosse.

Grazie alla tempestività con la quale la sua pediatra, dott. S. Bernardo, ha riconosciuto la malattia, il mio Gennaro aveva iniziato già da diversi giorni la cura antibiotica, ma il momento culminante della malattia, nei neonati non vaccinati, è caratterizzato da crisi respiratorie che necessitano indubbiamente di assistenza ospedaliera.

Essendo stati già altrove, e soprattutto essendo stati trattati con molta freddezza e addirittura con incredulità, non ci aspettavamo di trovare tanta umanità e comprensione all’ospedale di Vico Equense!

Uno straordinario dott. G. Mazzarella, responsabile del reparto di Pediatria, che con la sua immensa professionalità, ma ancor di più con il suo CUORE UNICO e la sua capacità di ascoltare le Mamme ( pratica ormai veramente poco diffusa in questi ambienti ), ha aiutato non solo un neonato a superare questa terribile e pericolosa malattia, ma ha risollevato due genitori in preda alla disperazione e al panico.

Un caloroso grazie al dott. F. De Mauro, che ci ha accolto e per noi è stato qualcosa di immenso, al dott. Corona che, insieme alla signora Concetta, ci ha aiutato durante una crisi davvero brutta,al dott. R. Savarese, alla dott.ssa Emilia, e alle infermiere tanto amorevoli quanto brave.

I nostri ringraziamenti vanno anche al conducente dell’ambulanza di Sorrento, e al dolcissimo infermiere Vittorio.

Una vita intera non potrebbe bastare per ringraziarli.

Mamma Lucia