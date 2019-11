Vico Equense. La frazione di Fornacelle piange la scomparsa di Domenico Pastore, aveva 88 anni

Fornacelle di Vico Equense in lutto per la scomparsa, all’età di 88 anni, di Domenico Pastore. A darne il triste annunzio la moglie Clementina, il fratello Aurelio, le sorelle Felicia ed Elvira, i cognati ed i nipoti. Il rito funebre sarà celebrato domani giovedì 28 novembre alle ore 15.00 nella Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Fornacelle. Dopo la celebrazione religiosa la salma sarà cremata, come volontà dell’estinto. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio alla famiglia per il lutto che li ha colpiti.