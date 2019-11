Vico Equense. Incidente a Montechiaro. Un ferito su un ciclomotore . Sembra un “refrain” , ma spesso e evolentieri ci sono incidenti in questa zona, da Montechiaro a Seiano, per chi da Sorrento e la Penisola Sorrentina si reca in direzione Castellammare di Stabia, Napoli.

Pronto l’intervento del 118 di stanza a Sant’Agnello che ha trasportato in ospedale l’infortunato, al momento si sa poco della dinamica.