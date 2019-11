Vico Equense. Corto circuito alla centrale di Arola: il video sconvolgente di Angela e Raffaele

La scorsa notte in una frazione di Vico Equense si è verificato per l’ennesima volta un evento a dir poco terrificante. La centrale elettrica di Arola ha subito un corto circuito in piena notte: davvero sconvolgente il video pubblicato da Rossella Staiano. Il video di Angela e Raffaele mostra ciò che avviene in diretta alla centrale elettrica, a pochi metri dalle abitazioni. Sarà un effetto del recente potenziamento elettrico da parte della ditta che fornisce energia elettrica? Non conosciamo la causa, ma una cosa è certa: episodi del genere non devono verificarsi, a maggior ragione in una centrale elettrica con abitazioni e cittadini nei dintorni. Il corto circuito elettrico, presumibilmente originato da trasformatori ed accumulatori elettrici, ha causato scintille ed un forte rumore, allertando tutti gli abitanti del posto.

I cittadini chiedono tutela alla vista di un evento così spaventoso, che non deve assolutamente ripetersi.