Vico Equense: cinematica navale

Stasera ore 18.15 presso la Sala delle Colonne nella SS Trinità e Paradiso. _____CINEMATICA NAVALE__

Incontro organizzato dalla Sezione Lega Navale Italiana di Vico Equense, con il sostegno dell’Amministazione Comunale.

Rivolto agli studenti degli Istituti Nautici, a chi interessato alle patenti nautiche di cat.B (Navi da diporto) e a quanti per il puro piacere di sapere.

La cinematica dal greco movimento, si occupa di analizzare quantitativamente il moto dei corpi indipendentemente dalla loro causa. In marina la C. Navale è lo studio geometrico delle navi ovvero il loro moto.

Vi aspettiamo