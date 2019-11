Vico Equense. Ci lascia la cara Teresa Carmela Parlato di anni 84

Quest’oggi la triste notizia della perdita in famiglia Parlato a Vico Equense. Teresa Carmela si è spenta ad 84 anni nell’Ospedale Cardarelli di Napoli. La sua famiglia è affranta dal dolore, tra cui nipoti, pronipoti e tutti i parenti. Il rito funebre sarà celebrato oggi, giovedì 21 novembre, alle ore 15:30 presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Fornacelle. In questo momento di sconvolgente tristezza, la redazione di Positanonews può soltanto stringersi in cordoglio attorno alla famiglia, salutando per l’ultima volta la cara Teresa.