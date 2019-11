Vico Equense. Chiusa al traffico la strada del Faito per la presenza di alberi pericolanti, enormi disagi per i residenti

Vico Equense. La Città Metropolitana ha disposto la chiusura al traffico veicolare della strada che conduce al Monte Faito per la presenza di alberi pericolanti. Ad essere interdetto il tratto compreso tra il km 7,940 e il km 13.700. Una decisione necessaria per tutelare la pubblica e privata incolumità considerata la presenza di alberature secche ad elevato rischio di caduta, insieme a massi e detriti, lungo il versante della montagna prospiciente al tratto dell’ex SS269. Gli unici ad essere esclusi dal divieto di transito sono i mezzi di soccorso. Enormi ovviamente i disagi per i residenti che si trovano impossibilitati a raggiungere il centro cittadino. A tal proposito, l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari ha fatto sapere che nella giornata di domani invierà un’ulteriore richiesta alla Regione facendosi portatore delle rimostranze dei residenti, bloccati di fatto in montagna. Ed il dirigente Paolo Costa, in una determina che porta la sua firma, punta il dito proprio contro la Regione sottolineando l’assenza di interventi di consolidamento e messa in sicurezza da parte della stessa, ente competente in materia di difesa del suolo ed assetto idrogeologico del territorio, nonostante ripetuti e continuati fenomeni di dissesto del versante in questione”.