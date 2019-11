Vico Equense calcio allo sbando. Si dimette Spano . E’ crisi per il calcio in Penisola Sorrentina

Vico Equense calcio allo sbando. Si dimette Spano . Dopo i grandi successi dell’anno scorso quest’anno un disastro, a dire la verità per tutto il calcio della Penisola sorrentina, vedi il fondo classifica del Sant’Agnello, mentre il Sorrento si salva grazie all’ MSC . Tommaso Spano ha rassegnato le dimissioni dalla carica di allenatore del Vico Equense. La classifica non sorride alla squadra azzurro-oro e con un gesto di responsabilità l’allenatore ha scelto di fare un passo indietro nella speranza che il gruppo possa scuotersi ed ottenere risultati migliori. Spano ha mostrato una volta di più di avere a cuore le sorti del Vico Equense, che ha guidato dalla panchina nelle ultime cinque stagioni vincendo due campionati e portando la squadra dalla I categoria fino in Eccellenza. Il duo dirigenziale Capasso-Savarese ha accettato le dimissioni di Spano con l’obiettivo di dare una sterzata alla stagione del Vico, il cui nuovo allenatore sarà annunciato nelle prossime ore. Intanto, la Juniores del Vico Equense ha pareggiato a reti inviolate in casa del Sant’Antonio Abate. Questo il tabellino del Vico: Di Leva; Palumbo, Imperato, Miccoli, Marciano; Savarese (dal 35’ s.t. Guidone), Celentano, Cinque; Mottola; Astarita (dal 30’ s.t. Cosenza), Scala.