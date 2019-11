Il Vico Equense batte 3-1 Buccino. Buona la prima per Giovanni Ferraro

Tre punti e tre gol per il Vico Equense di Giovanni Ferraro contro il Buccino. Per la sua prima partita sulla panchina di casa, il tecnico azzurro-oro ha dovuto rinunciare a Carnicelli, Munao, Gargiulo ed Alfano e si è affidato ai giovani ed alla verve di Staiano, Arenella e Schettino.

Baldanzoso il Buccino di De Pascale, punito però dopo soli 42 secondi da Schettino in contropiede: bravo l’ex Turris a centrare l’angolino con il sinistro.

Gli ospiti provano a reagire, impegnano Di Leva in un paio di circostanze ma poi trovano un ostacolo nella vivacità del Vico che in tre occasioni va vicinissimo al raddoppio con Arenella, Staiano e Alfano (due buone parate di Pergamena ed un salvataggio sulla linea di Maltempo).

Nella ripresa, il Vico legittima la vittoria con una prestazione di qualità oltre che di solidità. Da azione d’angolo il gol del due a zero firmato di testa da Alfano, bravo a ribadire in rete una deviazione di Caiazza. Il tris lo cala Arenella con un diagonale destro su pregevole assist di Gargiulo.

Partita in ghiacciaia per il Vico che viene “sporcata” solo nel finale dal gol di Troiano del Buccino, con il mancino, dopo una carambola in area vicana.

Tre punti importanti per i vi ani e sopr9il miglior modo per ricominciare dopo il cambio di allenatore.