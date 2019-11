Vico Equense. Auto si ribalta in Corso Filangieri, nella curva Villetta Paradiso, ex Hotel Cristallo/Ospedale Vecchio.

Sul posto le Forze dell’Ordine. Non si conoscono le cause dell’incidente. Gli operatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Tanto spavento, ma per fortuna si è scongiurato il peggio.

A presto aggiornamenti.