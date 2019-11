Vico Equense. Arriva il divieto per la circolazione tir nel centro cittadino: firmata l’ordinanza

E’ stata firmata e pubblicata l’ordinanza N. 304 DEL 29/11/2019 che vieta il transito di mezzi pesanti, in particolare tir, nel centro cittadino. Il divieto posto all’ingresso della galleria Santa Maria di Pozzano, obbligava i conducenti dei tir a passare per il centro di Vico Equense, provocando caos e non pochi disagi per gli abitanti, in aggiunta il fatto che a transitare per il centro erano per lo più mezzi adibiti al trasporto di prodotto infiammabili o altamente pericolosi. Il fine di quest’ordinanza, dunque, fanno riferimento al principio della sicurezza stradale con gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio e di migliorare la fluidità della circolazione. Nello specifico, l’ordinanza prevede il divieto di transito nel centro cittadino per i mezzi pesanti che trasportano merci pericolose dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2020, ad eccezione della fascia oraria che va dalle 00:00 alle 7:30.

Per consultare l’ordinanza completa clicca qui.