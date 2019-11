Vico Equense. Annullata la festa “Le domeniche in castagna” al Faito di domenica 3 novembre

ANNULLATO – DOMENICA 3 NOVEMBRE MONTE FAITO – “LE DOMENICHE IN CASTAGNA”

Vico Equense. Dopo il debutto di grande successo de “Le Domeniche in Castagna” a Monte Faito dello scorso 27 ottobre, in seguito alle recenti previsioni meteorologiche e per le considerazioni inerenti la sicurezza dei partecipanti, il comitato organizzatore ha deciso responsabilmente, seppur con rammarico, di annullare l’ultimo appuntamento di domenica 3 novembre, svolgendosi quest’ultimo in un’area completamente scoperta.

Rimane altresì l’invito per domenica 3 novembre a godere della montagna visitando gli esercizi commerciali, bar e ristoranti, che vi attenderanno con i menu dei piatti tipici che sono stati preparati per l’occasione. Il consiglio è sempre quelli di prenotare in anticipo.

Il bilancio delle prime ore rimane molto positivo e ci indica che la strada intrapresa punta nella direzione che avevamo prestabilito, proporre cioè una manifestazione che parlasse ai piccoli e agli adulti in modo semplice ed efficace di ambiente, di biodiversità, del rapporto con la montagna, delle sue bellezze da rispettare e dei suoi pericoli.

Il movimento della chiocciola e tutte le Associazioni organizzatrici ringraziano gli operatori del Faito e gli Enti patrocinanti per il sostegno attivo, tutte le famiglie intervenute e quanti hanno aderito a questa sfida, solo l’inizio di un nuovo percorso.

In ordine alfabetico:

AVF Associazione Volontari del Faito, CAI sez Stabia Monti Lattari, Comitato FARE Onlus, Legambiente Circolo Woodwardia, MTB Monti Lattari, Pro Faito Onlus, Pro Loco Vico Equense, Pro Natura, Slow Food Campania, Slow Food Costiera Sorrentina e Capri, Sorrento Coast Experience, Università delle tradizioni

Gli Enti patrocinanti:

Città di Vico Equense, Confcommercio sez. Vico Equense, Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP, EAV srl , Parco Regionale dei Monti Lattari, Regione Campania Assessorato allo sviluppo e promozione del turismo