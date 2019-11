Vico Equense 100 anni di Olimpia a Seiano . Olimpia Esposito, ha tagliato il traguardo dei cento anni. Oggi pomeriggio, dopo la messa nella Chiesa di San Marco Evangelista a Seiano, officiata da don Angelo Castellano, che ha definito Olimpia un “faro” per la sua famiglia, nipoti e parenti l’hanno festeggiata assieme al sindaco Andrea Buonocore, che le ha donato una targa a nome della Città. «A nome dell’amministrazione comunale, ho fatto alla signora Olimpia gli auguri di buon compleanno da parte di tutta la comunità di Vico Equense, per il prestigioso traguardo raggiunto», ha detto il Sindaco Buonocore. Donna forte e determinata, una vita dedicata interamente alla famiglia, madre amorevole e generosa, nonna saggia e affettuosa. Numerosa la sua discendenza: la signora Olimpia ha avuto dieci figli, 26 i nipoti. «Persone come la nostra concittadina sono una risorsa per tutti noi. Oggi è’ l’intera comunità vicana a stringersi con affetto a Olimpia e alla sua famiglia per festeggiare insieme un secolo di longevità», ha sottolineato il Sindaco Buonocore

