Vicenda Universiadi 2019, comunicato stampa MSC: “Aponte estraneo ai fatti, piena fiducia nelle autorità”

Arriva celere la risposta da parte di MSC dopo la notizia degli avvisi di garanzia inviati, tra gli altri, anche all’armatore Gianluigi Aponte a seguito delle indagini circa le Universiadi 2019.

Questa la risposta dell’ufficio stampa MSC:

“A commento di quanto pubblicato su alcune testate stamattina, MSC Crociere precisa che Gianluigi Aponte – fondatore ed executive chairman del Gruppo MSC – è totalmente estraneo ai fatti cui si fa riferimento non avendo avuto alcun ruolo in questa vicenda», afferma una nota diffusa in serata dalla società. Anche la società si dichiara estranea ai fatti contestati, esprime piena fiducia nelle autorità competenti e rimane a loro disposizione per fornire ogni chiarimento che fosse necessario relativamente alla propria partecipazione alla gara pubblica di appalto indetta dall’Agenzia Regionale per le Universiadi (ARU) con oggetto le Universiadi 2019, secondo il Codice degli Appalti Pubblici”.

Anche il nome del patron MSC, insieme a quello di Annapaola Voto, dirigente Aru(Agenzia regionale Universiade) risultano accostati all’indagine relativa all’inchiesta della Procura di Napoli sull’ospitalità degli atleti in occasione delle scorse Universiadi. Anche loro sono finiti al centro dell’inchiesta dei pm Francesco Raffaele e Henry John Woodcock, col coordinamento del procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo, in cui sono rimasti invischiati anche il vice presidente della giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, e l’imprenditore alberghiero, Rocco Chechile, amministratore unico della Immobiliare Panoramica srl, proprietario del Grand Hotel Salerno. L’ipotesi accusatoria è quella di corruzione.

“Ho già detto della mia assoluta e verificabile estraneità alle complesse procedure e conseguenti decisioni che hanno portato all’individuazione delle strutture alberghiere ospitanti gli atleti delle Universiadi”, ha dichiarato Bonavitacola.