Vergognoso gesto, malviventi rubano regali ed addobbi di Natale destinati ai bambini del reparto oncologico del Policlinico di Napoli

Non ci sono parole per descrive quanto accaduto ai danni del Policlinico di Napoli. Degli ignoti hanno svuotato un’auto in sosta nella città di Caserta portando via tutto il suo contenuto, composto dai regali e dagli addobbi natalizi destinati ai bambini del reparto oncologico del nosocomio napoletano. In totale sono stati portati via oggetti per un valore complessivo di circa 700 euro. Oltre all’illecito commesso questi malviventi hanno commesso un atto vergognoso, hanno rubato il Natale a dei bambini che vivono una situazione di sofferenza. Una volta diffusa la notizia sono già tante le persone che hanno contatto l’associazione “Diamo una mano” offrendosi di regalare dei nuovi giocattoli e siamo sicuri che la generosità di molti riuscirà a far vivere comunque a questi bambini un Natale sereno, al quale tutti i piccoli del mondo hanno diritto, ancor di più quelli che lottano ogni giorno contro una malattia più grande di loro.