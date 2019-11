Venezia. A seguito di incidente stradale in coma il figlio dell’imprenditore Franco Antonello, una vita dedicata al figlio autistico Andrea

Venezia. Gravissimo incidente stradale a Musile di Piave in seguito al quale ha perso la vita la 18enne Giulia Zandarin mentre il suo fidanzato, il 19enne Alberto Antonello, è rimasto seriamente ferito. L’incidente è avvenuto dopo l’uscita dalla discoteca, alla guida dell’auto che è finita in un fossato c’era il 19enne, figlio di Franco Antonello, l’imprenditore veneto che ha dedicato tutta la sua vita all’altro figlio Andrea, affetto da autismo e la cui storia ha commosso il mondo ed ispirato il romanzo “Se ti abbraccio non aver paura” da cui Gabriele Salvatores ha tratto il film “Tutto il mio folle amore” che è stato presentato all’ultima mostra di Venezia. Alberto Antonello, al quale tra l’altro era stata da poco ritirata la patente di guida, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in stato di coma.