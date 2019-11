Under 14, spettacolo Costa d’Amalfi che batte 9-0 Gallozzi. Costieri a punteggio pieno

Viaggia come un treno l’Under 14 del Costa d’Amalfi. I ragazzi di mister Migliaccio sono a punteggio pieno e, dopo la vittoria esterna di San Giuseppe Vesuviano, vincono in casa con la Gallozzi per 9 a 0. Sugli scudi Arpino e De Riso, autori di due triplette, ma prova sontuosa da parte di tutta la squadra.

Un inizio di stagione davvero confortante e di grande livello per i costieri, che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. L’obiettivo resta quello di lavorare sodo e farsi trovare pronti nei prossimi impegni, così com’è successo in queste prime uscite stagionali.