Un pezzo di Atrani vola in cielo, ci lascia Vanda Cretella, proprietaria del Bar Vittoria

Da oggi Atrani non sarà più la stessa perché perde un pezzo della sua storia. E’ volata in cielo Vanda Cretella, raggiungendo il suo amato Benito con il quale dagli anni ’50 gestiva il Bar Vittoria nella centrale Piazza Umberto I. A darne il doloroso annuncio i figli Leonardo e Francesco, le nuore, le sorelle, i nipoti e tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa. I funerali saranno celebrati domani, martedì 19 novembre, alle ore 15.00 nella Collegiata di Santa Maria Maddalena. La redazione di Positanonew esprime le proprie condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.