Trema la Campania nella notte: terremoto di magnitudo 6.5 in Albania

La Campania questa notte ha tremato, infatti un terremoto è stato distintamente avvertito intorno alle 3.55: paura a Napoli, Sorrento. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma di magnitudo 6.5 è stato ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo.

La scossa è stata avvertita in Campania e in tutto il sud in regioni come Puglia e Basilicata. Letti e lampadari hanno tremato per alcuni secondi. Paura a Napoli, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, dove sono tremati anche i lampadari. Si segnala inoltre che l’evento sismico è stato sentito anche in Costiera Amalfitana.