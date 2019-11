Tratto in arresto un 43enne di Sorrento, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Ieri sera gli uomini della Polizia di Stato di Sorrento hanno effettuato dei controlli antidroga nell’area della penisola sorrentina per cercare di arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni hanno fermato un furgone sulla Strada Statale 145 Sorrentina, nel territorio di Vico Equense. All’interno del mezzo gli agenti hanno ritrovato due panetti di hashish per un peso totale complessivo di circa 200 grammi. L’uomo che era alla guida del furgone, il 43enne L.R. di Sorrento, è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.