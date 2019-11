Tramonto spettacolare e alternativo a Positano di Fabio Fusco, ma è allerta meteo in Campania fino a venerdì. Fabio Fusco ci regala emozioni con le sue foto spettacolari, come questa alternativa , da una prospettiva inedita, della Chiesa Madre Santa Maria Assunta.. La perla della Costiera amalfitana è bella ovunque. Ma brutte notizie dalla Costa d’ Amalfi e Sorrento oltre che per le province di Salerno e Napoli in Campania. Guardate le previsioni, stasera e domani è allerta meteo, ma il maltempo durerà fino a venerdì.