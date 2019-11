Tramonti, i suoi borghi saranno nelle famose guide firmate da Peter Amann

Tramonti terra di bellezza e nobile ospitalità, riesce sempre ad entusiasmare quanti vi fanno visita. Il paese collinare che guarda alla Costa d’Amalfi, con i suoi 13 borghi, prossimamente sarà inserita in una famosa guida firmata da Peter Amann. La guida turistica tedesca è stata accompagnata sui sentieri tramontani dall’associazione “Giovani per Tramonti”, che hanno mostrato le peculiarità di questo magnifico territorio, che si fa sempre apprezzare per l’autenticità.

La lungimiranza e le determinazione di questi ragazzi è stata ancora una volta premiata. Dal 2014 c’è stato un recupero dei sentieri, proprio ad opera di questo gruppo di giovani, che nel corso di questi anni, hanno ripulito aree di difficile praticabilità, segnato i percorsi e installato la segnaletica verticale, rendendoli fruibili attraverso le mappe del CAI (Club Alpino Italiano, ndr) e creando prima il Sentiero delle 13 Chiese e poi il Sentiero delle Formichelle, dove hanno accompagnato gruppi di escursionisti.

Le guide scritte da Peter Amann godono di grande credito, essendo considerate le migliori guide sull’Italia in lingua tedesca. Nato a Kronstadt nel 1962, vive tra Monaco di Baviera e il Bel Paese. Dopo aver studiato geografia, botanica, archeologia e storia dell’arte sia a Monaco che a Roma, ha viaggiato per il mondo come guida turistica, autore e fotografo, scegliendo poi come meta preferita l’Italia Meridionale e la Sicilia, che ritiene il suo “paese secondogenito”. Sul Sud Amann è un vero e proprio esperto, vanta numerose pubblicazioni con vari editori.

Autore di guide di viaggio ed escursioni su Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, nel 1997 realizza la sua prima guida sulla regione isolana, scrivendo poi 15 libri di viaggio ed esplorando nel 2005 il Cilento e la Campania. Peter Amann viene premiato alla Fiera del libro di Francoforte nel 2002, ricevendo il Premio ENIT “Best Short Trip Guide Italy” per “Isole Eolie”, edito da MERIANlive. Sempre alla rassegna francofortese, nelle edizioni del 2005 e 2011 riceve il Premio ENIT come “Migliore guida turistica Italia” nel 2005 per “Isole Eolie, Guida dell’isola e delle escursioni”, edito da Ivanowski e nel 2011 per “Golfo di Napoli, Campania, Cilento”, edizioni Reise Know-How.