Tramonti, petizione popolare per l’apertura di un laboratorio vaccinale

A Tramonti è stata lanciata in questi giorni una petizione popolare, per l’apertura di un centro vaccini. Molti cittadini del comune collinare costiero, vorrebbero il ritorno del laboratorio vaccinale a causa del sovraffollamento del centro dell’Asl Distretto 63 che è situato in Amalfi, che provvede alle vaccinazioni dell’intero comprensorio della Costa d’Amalfi.

“I cittadini di Tramonti (Sa) a causa dell’esistenza di un unico centro vaccinale sito in Amalfi (Sa), subiscono un enorme disagio dato dalla notevole distanza dal proprio comune di residenza. Inoltre i minori che necessitano delle vaccinazioni, obbligatorie e facoltative – si legge nel testo della petizione – , sono costretti a sopportare lunghe ore di attese dovute al fatto che in questa unica sede si concentrano tutti i residenti dei comuni limitrofi.

Ad aggravare ulteriormente tale disagio è la disorganizzazione delle prenotazioni che comporta una forte affluenza, peraltro di fasce d’età variabili, nello stesso giorno, causando sovraffollamento e promiscuità in un ambiente che dovrebbe invece garantire igiene e salubrità. Tutto ciò è causa di forte stress per i bambini, già provati dal lungo viaggio per raggiungere la sede senza contare quello del rientro a casa.”

Nella petizione si chiede quindi istituire un centro vaccinale nell’esistente ambulatorio della Guardia Medica, situata nella frazione di Polvica. Tramonti accoglierebbe positivamente questo tipo di struttura, potendo diventare anche un riferimento per i cittadini della parte orientale della Costiera, anche se c’è chi sostiene che l’ambiente del centro di Amalfi è consono per la vaccinazione dei bambini ed il personale medico competente. Chi vorrà aderire a tale iniziativa popolare, potrà sottoscrivere gli appositi moduli che sono in distribuzione nelle frazioni.