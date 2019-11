Tramonti, una nuova vita nella famiglia di Mimmo e Annabella: è nato Nathan

Ieri pomeriggio, nell’Ospedale Umberto I a Nocera Inferiore, Mimmo e Annabella Savastano hanno accolto al mondo il loro piccolo Nathan Parlato. Lo splendido bimbo è in ottima salute e pesa 2,8 kg, ed è pronto a portare gioia nella quotidianità di Annabella e Mimmo. Anche i nonni Felice, Esterina, Vincenzo e Raffaella accolgono con immensa gioia e soddisfazione la nuova vita in famiglia, in attesa dei festeggiamenti.

