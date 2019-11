Proseguono le attività delle giornate ecologiche a Tramonti, una serie di appuntamenti promossi dal Comune di Tramonti insieme alla Pro Loco. Dopo l’incontro dello scorso ottobre, in cui cittadini e associazioni, hanno provveduto a ripulire dai rifiuti abbandonati nella frazione di Capitignano, zona Cimitero, questa mattina sono stati coinvolti anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, nell’ambito del PON per la scuola “I rifiuti raccontano, storie di materiali e rifiuti riciclati”.

Un momento importante, per educare le future generazioni al rispetto per l’ambiente, partendo dall’amore per il proprio paese e il territorio in cui si vive. Un ottimo esempio di educazione civica, dunque, dove si può apprendere sul campo quali sono i giusti comportamenti da adottare, acquisendo conoscenze sui materiali da riciclare e le potenzialità derivanti da tali attività. Una giornata molto formativa, a cui hanno collaborato, oltre a Pro Loco e Comune, l’Associazione Nuovi Orizzonti e l’Associazione Polisportiva. Quanti hanno partecipato sono stati ospitati da “Il giardino delle delizie” per la colazione e la “Trattoria San Francisco” per il pranzo, in conclusione della giornata. Il prossimo appuntamento della giornata ecologica è previsto per il 19 gennaio, nella frazione di Campinola.