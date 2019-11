Tramonti. Costituzione DAQ, sarà il Gal Terra Protetta il soggetto capofila, il vino DOC il prodotto Pivot

Sarà il GAL Terra Protetta il soggetto capofila che si occuperà dei lavori dell’iter procedurale per la costituzione del Comitato promotore per il riconoscimento del DAQ, il Distretto agroalimentare di Qualità della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina. E’ quanto emerso dalla riunione di ieri sera di Tramonti, nella seconda tappa di appuntamenti di animazione territoriale, che ha confermato quanto già definito ad Agerola la settimana scorsa.

Presenti ieri diverse aziende del territorio, rappresentanti della filiera, esponenti delle Istituzioni che hanno discusso di valorizzazione del territorio.

Durante il dibattito è stato scelto anche il prodotto Pivot che accompagnerà la definizione della strategia per il riconoscimento del DAQ: sarà il Vino con le sue due produzioni Doc, il Penisola Sorrentina ed il Costa d’Amalfi.

Passi avanti dunque nella definizione del Comitato Promotore del DAQ, che vedrà nella Penisola Sorrentina la meta del prossimo incontro di animazione, per arrivare poi alla stesura della Strategia entro la fine del 2019.

Al Distretto – lo ricordiamo – possono accedere le imprese agricole ed agroalimentari, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, le reti ed i consorzi di imprese anche non agricoli ed agroalimentari operanti nel territorio interessato, le associazioni di categoria e dei consumatori, le organizzazioni sindacali e della cooperazione e gli enti locali dei territori interessati.